Скорост от 40 км/ч достигна вятърът във Варна

Над 40 километра в час достигнаха поривите на вятъра във Варна днес. 10 сигнала за паднали клони и дървета в града са подадени на телефон 112. Голям клон падна върху магазин за детски играчки и въпреки подадените три сигнала не беше премахнат повече от три часа. Пострадали няма.

Гергана Йорданова: „Самият клон е легнал върху жиците на тока. В момента съм си спряла тока, за да не се скъса кабелът и да не стане пожар, а магазинът е дървен. Вече един човек се блъсна, затова сложихме този червен шал. Блъсна се, видяхме го легнал на земята.“