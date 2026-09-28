Унгарският парламент свали имунитета на премиера Петер Мадяр, разследват го за кражба

Унгарският парламент свали имунитета на премиера Петер Мадяр на специално заседание днес, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

"За" свалянето на имунитета на премиера гласуваха 139 депутати, като нямаше гласове "против" или "въздържал се".

Самият Мадяр поиска от депутатите свалянето на имунитета си, като заяви, че поема отговорност за всичките си действия.

Прокуратурата поиска във вторник имунитета на министър-председателя, след като възобнови разследване срещу него.

Разследването е свързано с инцидент от юни 2024 г., когато се предполага, че Мадяр е взел телефон на мъж, който го снимал в клуб в Будапеща и умишлено го метнал в Дунав. Според прокуратурата действията на Мадяр могат да бъдат квалифицирани като кражба.

Във видео, публикувано във вторник в социалната мрежа "Фейсбук", Мадяр поиска парламентът незабавно да свали имунитета му.

Мадяр е както премиер, така и депутат и разполага с депутатски имунитет. Той каза, че е готов да сътрудничи на разследващите и че няма причина за безпокойство.

Според Мадяр епизодът с телефона е бил провокация, режисирана от миналото унгарско правителство.