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25-има души са ранени при руска атака по жилищна сграда в Харковска област

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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25-има души са ранени при руска атака по жилищна сграда в Харковска област
Снимка: БТА
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25-ма души са ранени при руска атака по жилищна сграда в Харковска област.

Два етажа от сградата са разрушени, съобщиха местните власти.

Сред пострадалите са девет деца, две от които са в болница.

Вчера две жени загинаха при руски удари в Суми, а девет бяха ранени в Киев. Русия подготвя следващи саботажи срещу демокрацията в ЕС, предупреди върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, позовавайки се на разузнавателни данни.

Тя съобщи, че на днешното заседание на европейските министри на отбраната в Брюксел ще бъдат обсъдени правила за реакция в случаи на хибридни атаки.

#руски удари #Херсон #войната в Украйна

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