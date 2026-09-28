25-има души са ранени при руска атака по жилищна сграда в Харковска област

25-ма души са ранени при руска атака по жилищна сграда в Харковска област.

Два етажа от сградата са разрушени, съобщиха местните власти.

Сред пострадалите са девет деца, две от които са в болница.

Вчера две жени загинаха при руски удари в Суми, а девет бяха ранени в Киев. Русия подготвя следващи саботажи срещу демокрацията в ЕС, предупреди върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, позовавайки се на разузнавателни данни.

Тя съобщи, че на днешното заседание на европейските министри на отбраната в Брюксел ще бъдат обсъдени правила за реакция в случаи на хибридни атаки.