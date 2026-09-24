Почина Марина Влади

Влади е родена през 1938 -ма в Клиши, близо до Париж, в семейство на руски емигранти. Тя започва да се снима в киното още като дете и постепенно се утвърждава като една от най-разпознаваемите актриси на френското кино.

Сред най-известните ѝ роли е тази в La Princesse de Clèves („Принцеса дьо Клев“) на Жан Деланоа. За ролята си във филма Le Lit conjugal („Съпружеското легло“) на Марко Ферери тя получава наградата за най-добра женска роля на кинофестивала в Кан през 1963 г.

Влади работи с редица известни режисьори, сред които Орсън Уелс и Жан-Люк Годар. Сред филмите ѝ са още „Фалстаф“ (или „Камбани в полунощ“) на Уелс и „Две или три неща, които знам за нея“ на Годар.

Актрисата е известна и с връзката си със съветския поет, певец и актьор Владимир Висоцки. Двамата се женят през 1970 г. и остават заедно до смъртта му през 1980 г. Влади по-късно посвещава книга на отношенията им.