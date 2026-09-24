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Владимир Кличко пред БНТ: Ако злото получава подкрепа, това само ще го направи по-силно

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Владимир Кличко пред БНТ: Ако злото получава подкрепа, това само ще го направи по-силно
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Допускането на руски атлети отново да се състезават в големите форуми, е огромна грешка от страна на Международния олимпийски комитет. Това коментира пред камерата на БНТ украинската боксова легенда Владимир Кличко. Той е тук за Европейското първенство по бокс за мъже и жени, на което София е домакин.

Владимир Кличко, бивш световен шампион по бокс: "Украйна преминава през ужасяваща война, която Русия започна. Това, че украинските атлети днес се състезават тук, е истинско чудо. Чудо е, че не са убити докато са пътували или докато са се готвили за турнира. Всеки ден и нощ Русия се опитва да унищожи цивилни в Украйна. Това, че сега тук има руски отбор, е огромна грешка, която допуснаха от Международния олимпийски комитет. Ако злото получава такава подкрепа, това само ще го направи по-силно. Всяко злодеяние трябва първо - да бъде спряно и второ - да получи наказание."

#Владимир Кличко #Международен олимпийски комитет #руски атлети

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