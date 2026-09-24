ЦИК обяви пълна профилактика на машините за вота

Последни часове преди старта на предизборната кампания, а следващата седмица започва ремонтът на машините за президентския вот. Договор за това ще се подпише с единствения явил се кандидат - фирмата „Сиела Норма“, която и досега отговаряше за поддръжката на устройствата. Стойността на обществената поръчка е 9 милиона и 300 хиляди евро. Машините трябва да са готови до средата на октомври.

12 800 машини ще бъдат диагностицирани, а където се налага - ще се прави ремонт. Ще се подменят принтери, батерии, флашки. На тези избори в секциите с над 300 души ще се гласува само на машина, а в секциите с под 300 избиратели - на хартия. Предвижда се да има специализиран център, който да оказва помощ на техниците и на членовете на секционните избирателни комисии в деня на вота с устройствата там, където има проблеми. Над 43 милиона лева даде държавата преди повече от 5 години за 9600 устройства. През юли 2021 година бяха първите избори със задължително машинно гласуване. Дългогодишният председател на секционна избирателна комисия в Благоевградско - Валери Николов, се връща още по-назад - при първите смесени избори у нас - и на машина, и на хартия.

Валери Николов, дългогодишен председател на СИК в Благоевградско: „Даже още първия път, когато въведоха машините, дори и на възрастните хора, което е странно, по-скоро искаха да се проверят дали ще се справят с машина и им беше страшно интересно. И идваха и възрастни хора - държаха да гласуват на машина.“

От купуването им не е правен ремонт на машините, а на последните няколко вота се стигаше до печатане на непълни, скъсани или бели бюлетини. Имаше спор между експертите на какво се дължи това. Сега предстои подписването на договора за ремонта на устройствата, които са общо 12 800. Досега обществената поръчка за обслужването на машините не включваше доставка на консумативи и резервни части за устройствата.

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: „Всяка една машина ще премине през пълна техническа диагностика, профилактика и ремонт там, където е необходимо. За техническото обезпечаване на машинното гласуване ще бъдат ангажирани около 3000 технически специалисти в страната и извън страната, като те ще осигурят цялостната поддръжка на машините по места.“

Транспортирането на машините до секциите ще струва още близо 1 милион евро. Предстои и обучение на представителите на секционните комисии, които все още не са формирани. Валери Николов очаква по-малко грешки от комисиите сега, тъй като според него броенето на хартиените бюлетини крие повече рискове.

Валери Николов, дългогодишен председател на СИК в Благоевградско: „Машината го прави това нещо, ти само нанасяш едни цифри върху протокола и е удобно за абсолютно всички. И самата машина ти дава цялата информация. А пък вече, който има някакви съмнения, винаги могат да се извадят, да речем който има някакви претенции, винаги могат да се извадят самите хартиени бележки да се проверят дали съответстват на това, което машината е показала.“

До 29 септември е срокът за подаване на заявления от българите в чужбина. И още - 27 са регистрираните кандидатски двойки за вота - с 4 повече от последните избори през 2021 година.