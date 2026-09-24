ЦИК: 3000 специалисти ще се грижат за поддръжката на машините в изборния ден

На президентските избори тази година ще участват 27 кандидатпрезидентски двойки – с четири повече в сравнение с вота през 2021 г. Това съобщи говорителят на ЦИК Стоянка Балова, като поясни, че подготовката за изборите върви по график.

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: „Организацията на изборите продължава в изпълнение на сроковете разписани в програмата. На тези избори за президент и вицепрезидент участват 27 кандидатпрезидентски двойки, като в сравнение с изборите през 2021 година сме имали 23.“

Балова заяви, че ЦИК днес официално приключи и процедурата по обществена поръчка за избор на изпълнител за техническо и логистично обезпечаване на машинното гласуване за изборите и добави, че предстои да бъде сключен договор с единствената фирма, участвала в поръчката „Сиела Норма“.

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: „Предметът на обществената поръчка е цялостна диагностика и ремонт на 12 800 специализирани устройства за машинно гласуване. Като всяка една машина ще премине през пълна техническа диагностика, профилактика и ремонт там, където е необходимо. Предвидените дейности ще позволят подробно тестване на машините и на всички техни основни компоненти, както и своевременно установяване и отстраняване на техническите неизправности.“

Говорителят на ЦИК добави още, че за техническото обезпечаване на машинното гласуване ще бъдат ангажирани около 3000 технически специалисти в страната и извън нея, които ще осигурят цялостната поддръжка на машините по места. Ще функционира също така и специализиран център по поддръжка по време на изборите, който ще оказва съдействие при възникнали технически проблеми и ще консултира техниците и членовете на ЦИК.