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Столичният общински съвет прие бюджета на София

Алекс Христов от Алекс Христов
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Чете се за: 01:32 мин.
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Снимка: БТА/Архив
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Столичният общински съвет прие бюджета на София за тази година с 49 гласа "за", 6 "против" и 3 "въздържал се". За транспорта са необходими близо 330 милиона евро, но в разчетите има недостиг от близо 46 милиона евро.

Над два часа продължи дебатът в местния парламент по темата бюджет на община. Общият бюджет на общината е над 1,5 млрд. евро, като около 300 милиона евро - са за инвестиции – за улици и булеварди, транспортна инфраструктура, училища и детски градини, както и за подобряване на градската среда.

Бюджетът на София се приема едва сега заради забавеното приемане на държавния бюджет, който беше окончателно приет в края на юли, а дотогава столицата работеше с временна финансова рамка.
Трябва да бъде разгледана и точката за икономическа рамка на градския транспорт. Там са необходими близо 330 милиона евро. Парите ще отидат основно за заплати и осигуровки на работещите в системата, горива и електроенергия, поддръжка и ремонт на превозните средства и инфраструктурата, както и за самото движение на автобусите, трамваите, тролеите и метрото. В наличното финансиране обаче има около 284 милиона евро, тоест липсват близо 46 милиона евро.

#София #Столичен общински съвет #бюджет

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