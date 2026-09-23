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БУРГАС ПОСРЕЩА "ЕВРОВИЗИЯ 2027"

Песенният конкурс „Евровизия“: Нидерландия и Белгия потвърдиха участието си в Бургас

Емилия Запартова от Емилия Запартова , Източник: еврови
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Снимка: БТА
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Нидерландия все пак ще участва в „Евровизия“ догодина, но с друга обществена телевизия. Обществената NPO ще замести отказалия се през август оператор. За разлика от България, кралството има няколко обществени телевизии. Независим екип от експерти ще наблюдава внимателно процеса на подбор на изпълнители, заявиха нидерландските организатори. Белгия също потвърди участието си догодина в Бургас, след като поиска отсрочка, за да вземе решение.

#Евровизия 2027 #Нидерландия #Белгия

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