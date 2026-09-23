"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас": Забраняваме светлините на казината и рекламата на хазарта, заяви Радев

Кабинетът с нови мерки за контрол на хазарта.

"Днес публикуваме за обществено обсъждане промени в Закона за хазарта, с които въвеждаме по-строг модел за регулиране и контрол на сектора. Целта е повече прозрачност, по-справедливо облагане и най-вече ограничаване на хазартните зависимости. Първата голяма промяна е в рекламата - въвеждаме напрактика пълна забрана на рекламата за хазарта. Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села са заприличали на Лас Вегас. Затова забраняваме и тях. Въвеждаме нова философия, по която държавата да облага дейността на казина и игрални зали. Напрактика ще се облагат реалният резултат от финансовата дейност и се въвежда строг контрол, за да се пресекат всякакви опити за пране на пари и укриване на данъци. Задължаваме най-сетне цялото игрално оборудване да се свързва с НАП в реално време, нещо, което отдавна е трябвало да се направи. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта, като създаваме и механизми част от приходите да се насочват към спорта и образованието. Задължаваме и всички чуждестранни оператори, които имат лиценз за работа в България, да се регистрират като финансова дейност у нас. Който оперира на българския пазар и печели от него, ще се отчита тук, ще плаща данъци тук и ще подлежи на пълен контрол от българската държава", каза премиерът Радев.

Ще бъдат внесени и промени в Наказателния кодекс за "инкриминиране на митническите нарушения".

"Досега те се третират като административни провинения. През годините нямаше политическа воля това да се случи, неслучайно. Защото текстовете, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност - преносът на стоки през външните граници на ЕС в ущърб на европейските и националните финанси. Затягаме митническия контрол, а контрабандата става тежко престъпление. Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и т.нар. чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно си затварят очите за подобни нарушения. Всяка информация, която е съзнателно манипулирана с цел отклоняване на ресурси от европейските и националните финанси ще бъде третирана като престъпление", подчерта министър-председателят.

Кабинетът ще приеме отчет за изпълнението на държавния бюджет за 2025 година.

Ще бъде одобрен и доклад с информация за мерките в отговор на приетите от Съвета на Европейският съюз специфични препоръки за страната ни за тази година.

На правителственото заседание днес ще станат ясни условията, при които ще се отпускат временни безлихвени заеми на общините по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони.

Предвидено е да бъдат одобрени и допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства.