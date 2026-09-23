Сметната палата: До 30 септември участниците в президентските избори трябва да изпратят информация за дарителите си

До 30 септември 2026 г. (до 5 дни след откриване на кампанията според Изборния кодекс), партиите и инициативните комитети трябва да изпратят на Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК), за да се осигури публичност и прозрачност на финансирането на кампанията, съобщиха от институцията.

В предоставената информация трябва да се съдържат данни за дарителите, за вида и размера на направените дарения, данни за кандидатите и за членовете на инициативните комитети, предоставили средства, и размерът на средствата. Тя трябва да включва и декларации за произхода на дарените и предоставени средства, когато общият размер на дарението/предоставените средства от едно физическо лице надхвърли една минимална работна заплата, както и наименованията на социологическите, рекламните и ПР агенции, с които участникът работи.

По време на предизборната кампания партиите и инициативните комитети трябва да изпращат в 7-дневен срок новопостъпилата информация за включване в ЕРИК.

Отчетите за приходите и разходите във връзка с предизборната кампания трябва да бъдат представени в Сметната палата до 4 декември, а при балотаж срокът е до 11 декември 2026 г. След това Сметната палата ще извърши одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания.