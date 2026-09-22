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Йотова от Ню Йорк: След декларациите е време за конкретни решения за постигането на мир

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Чете се за: 06:22 мин.
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Йотова от Ню Йорк: След декларациите е време за конкретни решения за постигането на мир
Снимка: Архив
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След деня на констатациите и декларациите е време за конкретни решения за постигането на мир. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в Ню Йорк.

Отбеляза, че думата мир е била сред най-често употребяваните в изказванията на световните лидери и в проведените от нея срещи.

"Ако трябва да направим едно изследване коя е най-употребяваната дума, това е думата мир. Не война, не конфликти, не кризи, а думата мир. От всички лидери. От всички срещи, които аз имах. Четири срещи след това, плюс едно участие в дискусия с изкуствен интелект и за опазване на децата в интернет пространството".

Тя цитира оценката на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш за ситуацията в света.

Снимка: БГНЕС

"В началото господин Гутериш направи една изключително точна диагноза на света, в който живеем. 60 въоръжени конфликта, най-много след Втората световна война. Това отчита изминалата 2025 година. Оттук нататък, след констатациите, диалогът, дискусиите – е време за конкретни решения. Политика и дипломация, взети заедно. Въоръжените конфликти, все по-голямото въоръжаване – да оставим всички настрани, да седнем на масата за преговори и да търсим решенията", заяви президентът.

Йотова изрази тревога, че Европа е била слабо спомената в речите и Европейският съюз е останал на заден план.

"Не може да има мирно решение и на конфликта в Украйна, както и на конфликта в Близкия изток, без амбициозното, твърдо, категорично и експертно предложение на Европейския съюз", коментира Йотова.

По думите ѝ България също трябва да има своя принос в този разговор.

"Аз ще говоря, разбира се, за конфликта в Украйна. Това е конфликт в сърцето на Европа. Ще говоря за мир, ще говоря за това как трябва да седнем не само на масата на преговорите заедно с всички заинтересовани страни, но какво може да бъде и конкретното предложение на самите страни вътре в Европейския съюз. Ние не можем да стоим настрани и да казваме да се решава конфликтът между Русия, Украйна, САЩ. Имаме намеса на страни като Китай, на Индия, а ние да нямаме своето европейско предложение."

По-рано днес Илияна Йотова запозна върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк със случая на Ива Михайлова. Българската национална телевизия първа повдигна темата за момичето от Северна Македония, което пострада тежко при катастрофа на пътя Щип в началото на октомври миналата година.

"Поставих темата за ситуацията с хората с български произход в Република Северна Македония. И за случаите, в които буквално имаше пребити физически хора. И за това, че сега се приемат закони, не се изпълнява със затварянето на българските клубове. И за дискриминацията, която имат хората с български произход, когато бъдат наемани на работа или когато отиват да учат в университетите. Както и за случая Ива Михайлова. Аз изказах много подробно какъв е случаят там, разказах всички стъпки, които българската държава бе предприела до този момент, стъпките, които сме извървели, и получих от господин Тюрк желание и уверение, че много подробно, в писмен вид, ще изпратим историята на Ива Михайлова и ще вземат отношение по темата."

Сред основните теми на разговорите в Ню Йорк е и ситуацията в Близкия изток. По думите на Йотова хуманитарната катастрофа в Газа е била сред акцентите в изказванията на световните лидери.

"Хуманитарната катастрофа в Газа е факт, днес тя прозвучава в изказването на всички големи лидери, включително и на генералния секретар на ООН. Утре в своето изказване аз ще говоря за хуманитарния елемент в тази криза. Ще говоря за това, че имаме българин, който загина там в хуманитарна мисия. Ще говоря за това как служителите на ООН трябва да бъдат защитавани в тези мисии и конкретните решения, които точно организацията като Обединените нации трябва да предложи."

Йотова съобщи още, че се надява да разговаря с Николай Младенов, за да получи и последните новини каква ще бъде следващата стъпка по отношение на Газа.

Коментира и срещата си с краля на Йордания Абдула II. По думите ѝ разговорът е бил насочен основно към съвместни проекти. Съобщи, че предстои голяма конференция на ниво Европейски съюз, която ще бъде организирана в България и сред обсъжданите теми ще бъде участието във възстановяването на държави от Близкия изток.

"Ще има нова голяма конференция на ниво Европейски съюз, която ще бъде организирана в България, в която ще бъдат поканени държавите от съюза, за да участват във възстановяването на страни от Близкия изток и тук специално беше подчертана ролята на българските строителни фирми в това отношение", каза Йотова.

#81 сесия на ООН #президентът Илияна Йотова #Ню Йорк

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