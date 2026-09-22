81-ва сесия на Общото събрание на ООН: Участието на президента Илияна Йотова

В Ню Йорк започна най-важната дипломатическа седмица на годината – лидерите на близо 130 държави са в централата на ООН, а войните в Украйна и Близкия изток са сред основните теми на разговорите. Българската делегация е оглавявана от президента Илияна Йотова, която днес участва в откриването на общия дебат, а утре ще произнесе и реч от трибуната на Общото събрание.

В централата на ООН днес се събра световният политически елит в момент, в който думите „мир“, „диалог“ и „дипломация“ звучат почти във всяко изказване, но зад тях стоят два продължаващи големи конфликта – войната в Украйна и кризата в Близкия изток. Ако има една обща тема, която днес преминава през изказванията от тази трибуна, това е търсенето на изход от войните – но и въпросът как този изход да бъде постигнат. На фона на силен акцент върху дипломацията, поставен от генералния секретар на организацията Антониу Гутериш, и призива му международната общност да не се отказва от политическите решения. В изказването си Доналд Тръмп също говори за необходимостта конфликтите да бъдат прекратени. Именно тук международният дневен ред се пресича и с принципната позиция на българския президент.

По отношение на Украйна Илияна Йотова последователно заявява, че войната трябва да приключи с мирно споразумение и че Европа трябва да има активна роля в усилията за постигането му. Според нея България трябва да бъде част от този процес заедно с европейските си партньори.

Що се отнася до Близкия изток, българската позиция също е за прекратяване на военните действия и връщане към дипломатическия диалог, при защита на цивилното население и спазване на международното право.

Програмата на президента днес не се изчерпва с големите геополитически теми. Разговор с президента на Словакия Петер Пелегрини, с върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк и с председателя на Световния еврейски конгрес Роналд Лаудер.

Йотова ще участва и в дискусия, посветена на защитата на правата на децата в ерата на изкуствения интелект – тема, която вече е част от дневния ред на ООН не само като технологичен, но и като въпрос за човешките права.

Довечера тя ще бъде гост и на традиционния прием на американския президент Доналд Тръмп за държавните и правителствените ръководители.

А утре вниманието ще бъде насочено към българското изказване от трибуната на Общото събрание. Тогава президентът Илияна Йотова ще представи в по-широк план българските позиции по основните международни предизвикателства.

Йотова ще говори на френски език около 21 часа българско време.