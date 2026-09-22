Президентът Илияна Йотова пристигна в Ню Йорк за срещата на ООН

Малко след полунощ президентът Илияна Йотова кацна в Ню Йорк.
Поради временно затваряне на летищата в Ню Йорк и отмяна на множество полети, самолетът, с който пътуваше българският президент, беше отклонен към Бостън.
Затрудненията бяха причинени от прекъснат кабел, необходим за контрола на въздушното движение. Аварията е станала при строителни работи в Ню Джърси.
Спирането на полетите засегна Ню Йорк, Бостън и Филаделфия. В национален мащаб са отложени 4000 полета, а 500 са били отменени.
Инцидентът се случва, докато градът приема 130 чуждестранни лидери за годишната среща на високо равнище на Общото събрание на ООН.
В българската делегация са включени министърът на външните работи Велислава Петрова, на здравеопазването Катя Ивкова, на труда и социалната политика Наталия Ефремова, както и председателят на Комисията по външна политика в Народното събрание Петър Витанов.
Мотото на тази година е "Възстановяване на доверието, управление на промените: Организация на обединените нации, която работи за благоденствието на всички".
Официалната реч на президента Йотова от най-високата световна трибуна ще бъде на 23 септември. Тя ще има и редица двустранни срещи със световни лидери, както и с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш.