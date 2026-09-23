Астрономи засякоха радиосигнали, идващи директно от екзопланета

Все още няма доказателства за друг живот извън Земята, но учените постоянно търсят и откриват признаци, че всъщност не сме сами във Вселената. Сега екип от Центъра за астрофизика „Харвард-Смитсониън“ и Орегонския университет обяви за пръв път важно постижение: радиосигнал, идващ директно от екзопланета, т.е. от планета извън Слънчевата система, съобщи „Сайънс алърт“.

Преди това учените не можеха да докажат със сигурност дали радиосигналите идват от самите планети, или от звездите, около които те обикалят. Това обаче не означава, че става дума за извънземни, които се опитват да се свържат с нас. Това е сигнал, идващ от полярните сияния на екзопланетата. Те се пораждат от заредени частици, които си взаимодействат с атмосферата и магнитното поле, при което се освобождава енергия. Земята също има такива сияния, познати ни като северното и южното сияние, уточняват учените.

„Полярни сияния с радиоизригвания се наблюдават и на планети в Слънчевата система, както и при някои ултрахладни джуджета. Досега обаче учените винаги са засичали радиосигналите от самите звезди, а не директно от планетите около тях“, пишат изследователите в научната си публикация. „Улавяме бързи, повтарящи се и силно кръгово поляризирани изригвания, както и постоянно излъчване в честотния диапазон от 0,85 до 3,5 GHz.“ Това са честотите, които учените са изследвали с помощта на радиотелескопичната мрежа MeerKAT в Южна Африка по време на четири отделни сесии през 2025 и 2026 г.

Фокусът на вниманието на телескопичната мрежа беше звездата Бета Пикторис, намираща се на около 63,4 светлинни години, с три известни планети около нея: Бета Пикторис b, Бета Пикторис c и Бета Пикторис d. Наблюденията разкриха кратки, повтарящи се радиоизригвания със силно кръгово поляризирани радиовълни. Това е характерен признак за сигнали, излъчвани от полярни сияния.

Като опорни точки в небесната си карта изследователите са използвали квазари – изключително ярки галактически ядра. Така те са успели да потвърдят категорично, че излъчването идва от планетата Бета Пикторис b, а не от звездата Бета Пикторис. Самата Бета Пикторис е от типа на т.нар. „ранни звезди“, което я прави много по-гореща, по-масивна и структурно различна от нашето Слънце.