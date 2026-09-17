LUNAR за пети път впечатлява жителите и гостите на София

Празникът на София продължава с впечатляващия фестивал LUNAR.

Здравейте и честит празник! Най-грандиозното издание на фестивала пет години след създаването му ще радва жителите и гостите на столицата от днес до 20 септември.

Зрелищната сцена тази година ще бъде едно от най-емблематичните пространства в столицата – Ларгото.

Програмата всяка година се отличава със силни социални послания, сред които образование, технологичен напредък, културно многообразие.

Вижте още в прякото включване на Цанка Николова