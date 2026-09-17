Фискалният съвет: Дефицитът ще намалява, местните данъци ще се вдигат

Социалните разходи ще продължат да растат през следващата година и най-вероятно част от социалните плащания ще бъдат повишени. Ще нараснат и местните данъци обаче. Това коментира председателят на фискалния съвет Симеон Дянков в студиото на "Денят започва" по БНТ.

По думите му е възможно със задна дата дефицита за миналата година да се окаже 5%, за тази да е 3,5 на сто, а през следващата да падне до 2%. И въпреки че Дянков очаква през следващата година България да няма разплащания по Плана за възстановяване и устойчивост, тази възможност съществува, коментира вицепремиерът Атанас Пеканов. Той беше изслушан в парламентарната комисия по европейските въпроси.

Недостигът в бюджета през тази година ще се свие от първоначално заложения в бюджета, но въпреки това трябва да бъдат направени реформи и съкращения, за да излезе сметката, обяви Дянков.

Симеон Дянков, председател на Фискалния съвет: "Разходите вървят нагоре, така че трябва част от разходите по някакъв начин да се съкратят, помага и инфлацията защото тя е по-голяма отколкото правителството беше първоначално прогнозирало."

снимка: БНТ

Свежи пари той очаква от промяната на данъчните оценки на имотите.

Симеон Дянков, председател на Фискалния съвет: "Смятат за три години да удвоят местните данъци и такси върху недвижимото имущество,това 20 години не го правиха политиците. дано тръгне защото тава са пари, които влизат директно в общините."

Един от факторите, които увеличават недостига на средства през 2026 г. са разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост.

Симеон Дянков, председател на Фискалния съвет: "До края на тази година и държавните средства по ПВУ също ще бъдат изхарчени, така че за 2027 г. темата не важи,така че ще е по лесно да се видят сметките."

На това се надява и вицепремиерът Атанас Пеканов, който беше изслушан в комисията по европейските въпроси към Народното събрание.

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Няма да има проблем да продължим с разплащанията и след официалния край 31 август, знаете, че важни са резултатите, щом сме постигнали резултатите разплащането ще продължи, надявам се да не продължи през следващата година а в рамките на тази."

снимка: БТА

По думите му България в най-лошият случай ще загуби 600 млн. евро от последното плащане, което е в размер на 1,8 млрд., заради неизпълнени изцяло реформи и инвестиции.

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Това е една много консервативна долна граница, аз очаквам да сме много над нея, така че със сигурност не говорим за толкова голям риск, очаквам в пъти по-малък."

В срок до 15 октомври страната ни трябва да представи бюджета си за 2027 г. в Брюксел.