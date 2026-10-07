Станислав Анастасов, ДПС след КСНС: Четири партии бяхме против, което означава, че текстът не е подкрепен

Четири партии бяхме против, което според вътрешните правила означава, че текстът, който беше прочетен не е подкрепен. Темата, около която нямаше консенсус, е кой е агресорът, а той е пределно ясен. Това каза Станислав Анастасов от ДПС пред журналисти след края на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС).

Анастасов заяви, че конкретно за двата атакувани кораба, правителството има достатъчно информация да посочи кой е причинителя, но това трябва да направят те. На България, като достоен член на НАТО и Европейския съюз, ѝ отива да излезе правителството и открито да заяви тази информация, защото българските граждани искат отговор. Отговорите могат да ги дадат те, каза още Анастасов. Той добави, че по време на съвета са разбрали кой е причинил инцидента.