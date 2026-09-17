Цените на дизела и бензина: Шофьори ограничават пътуванията си, браншът предупреждава за ново поскъпване

Цените на горивата отново са във фокуса на потребителите. Бензинът и дизелът поскъпват, а прогнозите са за ново увеличение през следващите дни. Според бранша зад поредния скок стоят редица международни фактори – сред тях продължаващият конфликт в Иран, нарушенията в доставките и намаляващите петролни резерви. Само за последната седмица в Русе цените са се увеличили със 7 евроцента за литър. А според шофьорите обсъжданата компенсация от 20 евроцента няма да реши проблема.

Симеон Дончев зарежда автомобила си за 20 евро. Надява се горивото да му стигне поне за две седмици. Казва, че през последните месеци със същата сума успява да зареди все по-малко.

Симеон Дончев: "При тия ниски пенсии, ниски заплати, просто загиваме." "Много са скъпи. Почнахме по-малко да караме. За един месец колко се е покачило – 40 - 50 цента." "За всичко нагоре отива. Не знам как ще караме."

Днес в Русе литър дизел се продава за 1,86 евро, а бензинът – за 1,59 евро. Заради високите цени шофьорите все по-често ограничават пътуванията си.

Венцислав Пенгезов, собственик на бензиностанция: Зад поредното поскъпване на горивата са същите фактори. Липсата на потенциален край на конфликта в Иран. Спреният износ от Русия поради арменските удари. Намесата на хутите в Червено море. Оказаха влияние върху износа и на Саудитска Арабия, включително с ударите върху петролопровода "Изток – Запад". Съответно, намаляващите резерви и липсата както на петрол, така и на дизел."

Според шофьорите обсъжданата държавна помощ от 20 евроцента за литър няма да реши проблема. От бранша смятат, че ако бъде въведена компенсация, тя трябва да бъде достъпна за всички потребители.

"Трябва да компенсира. ДДС да го махат! Поне 50 цента." "50 цента на литър. Тогава ще има смисъл." "Ще те компенсират с 20 цента примерно и нищо." "Компенсации не са необходими. Който може, ще кара." Венцислав Пенгезов, собственик на бензиностанция: "Приходите от ДДС от горивата да са доста по-ниски. В целия свят, В ЕС във всяка държава, дори доста по-бедни от нас, като Северна Македония, двукратно намалиха ДДС. Може да се отпуснат горива от резерва, за да се тушира този пик в цените. Запасите от петрол ще продължават да се изчерпват. И пак ще тласкат цената нагоре."

Прогнозите за следващите дни са за ново покачване, с което рискът дизелът да надхвърли границата от 2 евро за литър става реален.