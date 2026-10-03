"Ню Йорк Таймс": Американски милиардер е водещ кандидат за придобиване на международните активи на "Лукойл"

Разговорите на администрацията на Доналд Тръмп с Русия за край на войната в Украйна са обхванали и сделка за милиарди за международните активи на "Лукойл", съобщава "Ню Йорк Таймс".

Според вестника водещ кандидат за активите е група с участието на американския милиардер и инвеститор Тод Боули, две компании от Близкия изток с ръководители, свързани с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и подразделение на правителството във Вашингтон.

"Лукойл" оцени международните си активи на 20 милиарда долара. Сделката включва петролни полета, рафинерии и бензиностанции, собственост на "Лукойл".

Руският лидер Владимир Путин е повдигнал въпроса на среща с Уиткоф и Къшнър в Кремъл на 5 септември, твърди "Ню Йорк Таймс". Путин е предложил сключването на сделка като начин да покаже на руснаците, че могат да правят бизнес със Съединените щати. Особено значение имат рафинериите на "Лукойл" в Нидерландия, България и Румъния, които произвеждат силно дефицитното в момента дизелово и авиационно гориво.



