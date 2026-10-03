БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
13
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНТ единствена проследи на живо цялото историческо...
Чете се за: 03:20 мин.
Един загинал и двама тежко ранени след като тир се удари...
Чете се за: 00:55 мин.
В "Света София" полагат тленните останки на...
Чете се за: 00:57 мин.
Румен Радев в София: В последното хилядолетие България...
Чете се за: 04:17 мин.
ЕКСКЛУЗИВНО: Вижте кадри от въздушния кортеж на тленните...
Чете се за: 00:42 мин.
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил...
Чете се за: 05:30 мин.
Румен Радев: Нашите съвременници и бъдещи поколения...
Чете се за: 05:47 мин.
Какво дава България на Гърция в замяна на костите на цар...
Чете се за: 00:27 мин.
Премиерът Румен Радев пред БНТ: Отиваме да си вземем царя
Чете се за: 00:27 мин.
В очакване на предаването на тленните останки на цар...
Чете се за: 01:55 мин.
От Свети Ахил до София - трудният път на костите
Чете се за: 05:30 мин.
Правителствената делегация излетя за Солун (ВИДЕО)
Чете се за: 00:25 мин.
Ексклузивно: Делегация на БНТ отива в Солун за тленните...
Чете се за: 02:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България! *** Премиерът Румен Радев в София: В последното хилядолетие България възкръсна два пъти *** Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил
В развитие

БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ЦАР САМУИЛ

"Бяхме последният ескорт на нашия цар": БНТ с ексклузивни кадри от "Спартана", транспортирал останките на Самуил

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Единствено екип на БНТ бе допуснат на борда на „Спартана“ с тленните останки на българския цар по време на полета до родината. Изтребители от "Граф Игнатиево" ескортираха военно-транспортния самолет, а гвардейски шпалир посрещна владетеля на летище „Васил Левски“.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Точно в 12:35 българският „Спартан“ навлезе в родното въздушно пространство. Той бе посрещнат от двойки изтребители МиГ-29 и F-16 от 3-та авиобаза „Граф Игнатиево“, които го ескортираха до столицата. Командирът на полета, майор Георгиев, не скри вълнението си пред екипа на БНТ, единственият допуснат на борда.

Майор Николай Георгиев – командир на полета: „Не мога да скрия вълнението си, че именно ние имахме честта да превозим толкова знакова за българската история фигура. Това е една фигура, която ни помага да поддържаме българското самосъзнание и въпреки геополитическите дебати и културни дебати да работи за нашето единение като нация.“

Самолетите прелетяха над площада на 300 метра височина, след което изтребителите се върнаха в Граф Игнатиево.

Капитан Михаил Янев – пилот на F-16 Block 70: „Да, уникален ден! Просто историята, която е била навремето, ние в момента бяхме последният ескорт на нашия цар.“

Това, което излъчихме, беше координационна работа на всичките части от полета с всякакви пунктове за управление, за контрол и взаимна работа с всичките екипажи, които бяхме във въздуха.“

Подполковник Димитър Метаксов – пилот на МиГ-29: „Аз бях водач на МиГ-29 двойката и беше изключителна чест и гордост за нас, че участвахме в тази специална задача, така да се каже. Мисля, че я изпълнихме много добре и гордеем се с нашата история и с това, което правим, защото ние също правим история в момента, защитавайки нашите ценности, нашата армия, нашата държава.“

Генерал-майор Николай Русев – командир на ВВС: „Ами, вижте, историята е написана. Ние просто трябва да я знаем. Смятам, че това, което е написано, е правилно и опитите за пренаписване на историята са неприемливи поне за мен, а и за моите колеги. Така че българската армия, ние се учим от това – от хора като цар Самуил, с чест, достойнство, хора, които са били готови да жертват живота си в името на България. Ние правим същото и сме готови на това нещо. Надяваме се да не се налага, но сме готови.“

Шестима гвардейци изнесоха на рамене тленните останки на цар Самуил от „Спартана“ и преминаха по 50-метров червен килим, през шпалир.

Предадоха ги на 8 военнослужещи от Сухопътните войски, които го качиха, вместо на лафет, на специално подготвен камион. Причината да не се спази традицията бе, че артилерийският буксир не може да се движи бързо.

„Пустинни котки“ и 9 полицейски мотоциклета съпроводиха останките на българския цар до центъра на София.

#последният ескорт #България посреща цар Самуил #тленни останки #Гърция #Цар Самуил

Водещи новини

БНТ единствена проследи на живо цялото историческо завръщане на Цар Самуил в България
БНТ единствена проследи на живо цялото историческо завръщане на Цар...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
"Бяхме последният ескорт на нашия цар": БНТ с ексклузивни кадри от "Спартана", транспортирал останките на Самуил "Бяхме последният ескорт на нашия цар": БНТ с ексклузивни кадри от "Спартана", транспортирал останките на Самуил
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
С почит и преклонение: В сърцето на София българите посрещнаха тленните останки на цар Самуил С почит и преклонение: В сърцето на София българите посрещнаха тленните останки на цар Самуил
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
"Той умира от състрадание и любов към българския народ": България изпрати цар Самуил в последния му път "Той умира от състрадание и любов към българския народ": България изпрати цар Самуил в последния му път
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
„Самуил в Христа Бога цар на българите“: От днес...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
"Ню Йорк Таймс": Американски милиардер е водещ кандидат...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Отвориха за движение АМ "Тракия" след тежката катастрофа...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Зеленски: Украйна ще удвои ударите си по руските рафинерии, но няма...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ