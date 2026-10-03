"Бяхме последният ескорт на нашия цар": БНТ с ексклузивни кадри от "Спартана", транспортирал останките на Самуил

Единствено екип на БНТ бе допуснат на борда на „Спартана“ с тленните останки на българския цар по време на полета до родината. Изтребители от "Граф Игнатиево" ескортираха военно-транспортния самолет, а гвардейски шпалир посрещна владетеля на летище „Васил Левски“.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Точно в 12:35 българският „Спартан“ навлезе в родното въздушно пространство. Той бе посрещнат от двойки изтребители МиГ-29 и F-16 от 3-та авиобаза „Граф Игнатиево“, които го ескортираха до столицата. Командирът на полета, майор Георгиев, не скри вълнението си пред екипа на БНТ, единственият допуснат на борда.

Майор Николай Георгиев – командир на полета: „Не мога да скрия вълнението си, че именно ние имахме честта да превозим толкова знакова за българската история фигура. Това е една фигура, която ни помага да поддържаме българското самосъзнание и въпреки геополитическите дебати и културни дебати да работи за нашето единение като нация.“

Самолетите прелетяха над площада на 300 метра височина, след което изтребителите се върнаха в Граф Игнатиево.

Капитан Михаил Янев – пилот на F-16 Block 70: „Да, уникален ден! Просто историята, която е била навремето, ние в момента бяхме последният ескорт на нашия цар.“

Това, което излъчихме, беше координационна работа на всичките части от полета с всякакви пунктове за управление, за контрол и взаимна работа с всичките екипажи, които бяхме във въздуха.“

Подполковник Димитър Метаксов – пилот на МиГ-29: „Аз бях водач на МиГ-29 двойката и беше изключителна чест и гордост за нас, че участвахме в тази специална задача, така да се каже. Мисля, че я изпълнихме много добре и гордеем се с нашата история и с това, което правим, защото ние също правим история в момента, защитавайки нашите ценности, нашата армия, нашата държава.“

Генерал-майор Николай Русев – командир на ВВС: „Ами, вижте, историята е написана. Ние просто трябва да я знаем. Смятам, че това, което е написано, е правилно и опитите за пренаписване на историята са неприемливи поне за мен, а и за моите колеги. Така че българската армия, ние се учим от това – от хора като цар Самуил, с чест, достойнство, хора, които са били готови да жертват живота си в името на България. Ние правим същото и сме готови на това нещо. Надяваме се да не се налага, но сме готови.“

Шестима гвардейци изнесоха на рамене тленните останки на цар Самуил от „Спартана“ и преминаха по 50-метров червен килим, през шпалир.

Предадоха ги на 8 военнослужещи от Сухопътните войски, които го качиха, вместо на лафет, на специално подготвен камион. Причината да не се спази традицията бе, че артилерийският буксир не може да се движи бързо.

„Пустинни котки“ и 9 полицейски мотоциклета съпроводиха останките на българския цар до центъра на София.