В "Света София" полагат тленните останки на българския цар Самуил в мраморния саркофаг

В базиликата „Света София“ започна церемонията за тържественото полагане на тленните останки на цар Самуил в мраморния саркофаг. Патриарх Даниил възглави траурното богослужение.

Саркофагът ще бъде поставен в южната част на напречния кораб на базиликата „Света София - Божия премъдрост“.

Близо 3 тона тежи саркофагът за тленните останки на цар Самуил. Изработен е от мрамор и вчера бе монтиран в базиликата „Света София - Божия премъдрост“.

След като отслужи кратката заупокойна молитва, българският патриарх Даниил ще произнесе и слово.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ