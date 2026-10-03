Пилотите на изтребителите от "Граф Игнатиево": Летяхме заедно в името на България!

Това е историческо събитие, с което само можем да се гордеем и се надявам тези събития да обединяват повече българите и да показват, че сме силна нация, това разказа в "Цар Самуил: Завръщането" един от пилотите на изтребителите от "Граф Игнатиево", които ескортираха българския "Спартан".

Днес беше ден, в който показахме, че и двата ни изтребителя могат да летят и да изпълняват задачи - да летим заедно в името на България. Това са събития, които ни обединяват!

Ние в Българската армия се учим от хората с чест, от тези като цар Самуил, които са били готови да жертват живота си в името на България, споделиха пилотите.

Вижте повече във видеото