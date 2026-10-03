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БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ЦАР САМУИЛ

НА ЖИВО - ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: Гърция ни предаде тленните останки на цар Самуил

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
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живо исторически ден гърция предаде тленните останки цар самуил
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България посреща тленните останки на цар Самуил с държавна церемония днес на площад "Княз Александър I" в София.

Те бяха предадени от Гърция на българската държава повече от хиляда години след смъртта на един от най-прочутите средновековни владетели на България - цар Самуил (997 - 1014 г.)

БНТ със специална програма по повод паметното събитие, а репортерите на "По света и у нас" следят историческия ден.

Тленните останки на цар Самуил ще бъдат прибрани в България с военнотранспортен самолет "Спартан". Единствено екип на БНТ пътува с правитествената делегация до Солун.

"Отиваме да си вземем царя", заяви премиерът Румен Радев, след като кацна в Солун.

В 10.30 ч. в Музея на византийската култура в Солун започна официалната церемония по предаването на тленните останки на българския цар Самуил от Гърция на България.

Атина изпълнява своя исторически дълг, връщайки на София тленните останки на цар Самуил от четири саркофага, които са открити през 1964 г. от проф. Николаос Муцопулос в базиликата "Св. Ахилий". Това каза премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис.

"В нашата страна се завръщат 48 реликви от огромно значение за духовния и емоционалния живот – икони, кръстове, църковна утвар и дори епископски трон. Това са реликви, придобити в рамките на Първата световна война от Митрополията на Серес и Нигрита, както от светата обител на манастир "Св. Йоан Предтеча" и манастир "Панагия Икосифиниса", каза Мицотакис.

"Изпълняваме морално завещание с връщането на тленните останки на цар Самуил", заяви министър-председателят Румен Радев в Музея на византийската култура в Солун.

България и Гърция подписаха в Музея на византийската култура в Солун приемно-предавателните протоколи за тленните останки на българския цар Самуил.

Документите бяха подписани от българския министър на културата Евтим Милошев и гръцкия му колега Лина Мендони в присъствието на министър-председателите Румен Радев и Кириакос Мицотакис.

Снимки: БТА

С подписването на протоколите Гърция предава на България останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, както и антропологичен материал, открит в други саркофази в базиликата "Св. Ахилий" в Малкото Преспанско езеро. България от своя страна предава на Гърция 48 църковни реликви.

След навлизане в българското въздушно пространство самолетът, пренасящ тленните останки, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16.

Формацията ще прелети над площад "Княз Александър I" около 12.30 ч. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет "Спартан". От летище "Васил Левски" - София до площада тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от Българската армия.

След това ще се състои и държавната церемония на площад "Княз Александър I" в София.

На церемонията "България посреща цар Самуил" ще присъства президентът Илияна Йотова. Премиерът Румен Радев ще произнесе слово.

При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта.

Церемонията ще продължи с шествие до църквата "Света София", където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагий.

В столицата е въведена временна организация на движението във връзка с тържествената церемония "България посреща цар Самуил".

БДЖ осигурява безплатно двупосочно пътуване до София за гражданите, които желаят да присъстват на церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил. От Петрич е осигурен и безплатен автобусен транспорт до София.

Екип на "По света и у нас"

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