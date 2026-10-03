ОАЕ потвърди: Инцидентът с "Флайдубай" в опит за терористична атака

Вторият пилот е опитал да извърши терористична атака по време на полета на "Флайдубай" от Дубай за Тел Авив, съобщи главният прокурор на Обединените арабски емирства.

Помощник пилотът е нападнал командира на полета с брадва и се е опитал да поеме контрола над самолета, преди да бъде обезвреден от част от пътниците. Мъжът, чиито баща е от Оман, е имал забрана да пилотира от оманските власти заради подозрения, че е бил повлиян от радикални ислямистки групировки по време на престой в Сирия, откъдето е майка му.

Той се е присъединил към "Флайдубай", след като е напуснал предишния си работодател "Оман Еър" и е кандидатствал безуспешно за работа в авиокомпанията на Обединените арабски емирства - "Емирейтс".