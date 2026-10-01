След инцидента с намушкан пилот: „Флайдубай“ спира полетите от и до Израел

Въздушният превозвач „Флайдубай“ съобщи, че временно спира полетите от и до Израел, докато трае разследването на вчерашния инцидент, при който вторият пилот намушка колегата си и се опита да разбие самолета, но беше спрян от пътници и членове на екипажа.

Причините за инцидента остават неизяснени. Израел го нарече опит за атентат. Пътниците от полета, който кацна принудително в град Табрук, в Саудитска Арабия, се прибраха благополучно снощи в Тел Авив. Израелският премиер Бенямин Нетаняху похвали намушкания индийски пилот за това, че е спасил живота на 174-мата души на борда. Американският президент Доналд Тръмп каза, че е разговарял с Нетаняху за инцидента и също похвали пилота за това, че е успял да отвори вратата на кабината и да извика помощ.