На косъм от трагедия: Самолет от Дубай до Тел Авив кацна аварийно след "сериозен инцидент"

Пътнически самолет на дубайската авиолиния FlyDubai, пътуващ от Дубай за Тел Авив, е кацнал извънредно в Саудитска Арабия след "сериозен инцидент".



Полетът е отклонен малко повече от два часа след излитане. Според новите данни на разследването, единият от пилотите е искал да отнеме живота си, като разбие самолета. С помощта на един от пътниците, вторият пилот е успял да го неутрализира. Машината е отклонена към летище Табрук в Саудитска Арабия - всички близо 150 пътници - предимно израелски граждани, са невредими.

Преди това се твърдеше, че причина за аварийното кацане е скандал и сбиване между пилотите, за които израелски медии твърдят, че са руски и украински граждани. Заради инцидента временно беше затворено израелското въздушно пространство, а Бенямин Нетаняху свика извънредно съвещание на Съвета за сигурност.