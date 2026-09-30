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Омбудсманът поиска КЕВР да провери авариите на „Топлофикация София“

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Снимка: БГНЕС/Архив
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Омбудсманът Велислава Делчева поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране да бъде извършена извънредна проверка на „Топлофикация София“ и да се установят причините за възникването на многобройните аварии в източните квартали на столицата, съобщиха от пресцентъра на институцията на омбудсмана.

Много домакинства от източните квартали на столицата продължават да стоят без топла вода за периоди, значително по-дълги от нормативно определения 48-часов срок за отстраняване на аварии. В същото време граждани сигнализират омбудсмана за течове от топлопреносната мрежа, наводнени мазета и приземни етажи - проблеми, за които са сигнализирали месеци преди авариите сега.

Жалби са постъпили от жители на „Младост“, „Изток“, „Изгрев“, „Дианабад“, „Лозенец“, „Мусагеница“, „Студентски град“, „Христо Смирненски“, „Гео Милев“, „Полигона“ и „Дружба“.

„Насочвам вниманието Ви и към необходимостта от точно документиране на временните прекъсвания на топлоснабдяването и създаване на ред, така че информацията за същите да бъде достъпна за битовите клиенти и да може да им послужи като доказателство, включително при защитата на правата им по съдебен ред“, предлага Делчева. Омбудсманът призова „Топлофикация София“ да поеме конкретни ангажименти за спешно отстраняване на течовете от свои съоръжения, които наводняват жилищни сгради и влошават качеството на топлоснабдителните и ВиК услугите.

Тя подчертава и необходимостта от анализ на Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от топлопреносните предприятия. Идеята е да се гарантира, че на клиентите ще бъдат изплащани неустойки, когато по вина на дружествата авариите в топлопреносните съоръжения и абонатните станции не се отстраняват в нормативно определения срок от 48 часа.

„Смятам, че в такива случаи е правилно механизмът за начисляване и изплащане на неустойка да бъде автоматичен – топлопреносните предприятия да бъдат задължени да го прилагат, без да се налага всеки клиент да внася индивидуално заявление за получаване на неустойката“, допълва омбудсманът.

Велислава Делчева се обърна и към кмета на Столичната община Васил Терзиев, председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров, както и председателите на ресорните общински комисии с настояване да бъде извършена задълбочена проверка на изпълнението на Инвестиционната и Ремонтната програма на „Топлофикация София“ ЕАД към одобрения от СОС Бизнес план на дружеството.

#извънредна проверка #Топлофикация София #аварии #омбудсман

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