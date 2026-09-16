Част от столичния ж.к. "Младост" 1А и детска градина остават без топла вода за близо 20 дни

"Топлофикация София" ще извърши подмяна на отделни участъци от топлопреносната мрежа в части от ж.к. "Младост" 1А. В тези райони се отчита висока аварийност и значителни загуби по мрежата, което налага приоритетното извършване на ремонтните дейности, съобщават на сайта си от топлинното дружество.

Ремонтните имат за цел повишаване надеждността на топлоснабдяването и ограничаване на риска от аварии през предстоящия отоплителен сезон. Дейностите няма да обхванат целия квартал, а само ограничен брой сгради.

В периода от 1 до 18 октомври 2026 г. ще бъде подменен главен топлопровод от топлопреносната мрежа, както и отклоненията към отделните сгради, поради което ще бъде преустановено топлоподаването към следните сгради:

ж.к. "Младост" 1А – бл. 514, бл. 520, бл. 521, бл. 529, бл. 530, бл. 531, бл. 532, бл. 533, бл. 534 и 75 ДГ "Сърчице".

Блокове 529, 530, 531, 532, 533 и 534 ще бъдат засегнати от прекъсването на услугата във връзка с подмяната на топлопровода, но пред тези сгради не се предвиждат строително-ремонтни работи.

Създадена е необходимата организация ремонтите да бъдат изпълнени във възможно най-кратки срокове, като приоритетно ще се работи пред 75 ДГ "Сърчице". При техническа възможност топлоподаването ще бъде възстановено и преди предварително обявените дати.

За периода на прекъсване на услугата, на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.

От "Топлофикация София" се извиняват за временното неудобство и благодарят на клиентите за проявеното разбиране и търпение.