Три момичета пострадаха тежко при катастрофа край село Малки Чифлик тази нощ

Автомобилът, с който пътували е самокатастрофирал. Инцидентът е станал около 22.00 часа снощи на главния път София - Варна при разклона за село Малки чифлик.

19-годишно момиче, което се возело на предната седалка е настанено във великотърновската болница. Нейна връстничка, която била отзад, ще бъде транспортирана до болница в София.

Пробите за алкохол и наркотици на момичето, което било зад волана на колата са отрицателни.

Причините за инцидента се изясняват, образувано е досъдебно производство.