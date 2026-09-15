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Румен Радев: Час по-скоро да градим скоростни пътища, магистрали при високо качество и безопасност

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В МС представиха нов подход за развитие на транспортната инфраструктура 

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Министър-председателят Румен Радев, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков представиха нов подход за развитие на транспортната инфраструктура. Събитието се проведе в Гранитна зала на Министерския съвет.

В срещата бяха поканени представители на браншови организации на проектанти, инженери и строители, финансиращи институции и сдружения, ангажирани с транспортните политики.

Целта на представянето е да бъде проведен диалог между правителството, бизнеса и обществото, насочен към по-голяма предвидимост и прозрачност в процеса на изграждане и развитие на транспортната инфраструктура.

Премиерът Румен Радев заяви, че няма как да се говори за икономика, ако няма модерни и съвременни пътища. Как да вървим оттук нататък? Това е големият въпрос, който всички си задаваме, продължи той. Определи като огромно предизвикателство това, че по най-бързия начин трябва да се развие транспортната инфраструктура.

"Трябва час по-скоро ние да градим скоростни пътища, магистрали при високо качество и безопасност".

След направения задълбочен анализ и запознаването на браншовите организации с него трябва да се реши приоритетно какво и как ще се строи. Премиерът "сложи" край на стария модел на строеж на пътища - "Забравете "Хемус" и чувалите с пари".

"Ясно е, че за амбициозните ни цели, които сме си поставили няма как те да бъдат изпълнени бързо, качествено, без корупция, ако ние не започнем да сменяме модела на стратегическата инфраструктура".

Заедно ще бъде решаван модела на концесия, допълни Румен Радев. Целта е публичният ресурс да се освободи за дейности и сфери, където е водещото място на държавата.

Румен Радев поясни, че иска да разсее спекулациите, че "видиш ли, ние ще даваме магистралите на концесия".

"Искам много ясно да заявя - там, където има изградено строителство с публични средства, където всеки българин вече е платил, ние изобщо не говорим за концесия. Говорим за "Тракия", "Марица". „Хемус“ ще бъде завършена докрай, такива са плановете с националния бюджет, не с концесиониране. Сега ще кажете: Ама как и винетки едновременно и плащане за магистралите? Има време, докато ги изградим. В този период ще станат много неща, ясни, ще видим какви са и вече тенденциите, които вървят в Европейската комисия".

Премиерът обясни, че е от изключителна важност проектната готовност. Искаме бързо и качествено проектиране, допълни той.

"И министър Шишков има пълен картбланш да назначава хора, да сключва договори с проектантски организации, за това ресурс ще има, но искаме бърз резултат, бързо, качествено проектиране, за да може да почнем паралелното възлагане на всички важни транспортни обекти".

Министърът на транспорта Георги Пеев каза, че България е на изключително стратегическо положение, но за да може то да бъде използвано "трябва да се мисли стратегически и да се мисли дългосрочно".

"Досега някак си проектите оставаха в отделните ведомства и всеки за него правеше нещо. Ние искаме да направим на базата на определени логики и критерии, да направим тези проекти, както е модерно, pipeline или портфолио от проекти, които са стратегически за държавата и да ги изпълним, както и примерът каза, със съответната бързина и качество, за да можем да постигнем по-добра свързаност и по-добър икономически растеж. Ние искаме да управляваме един национален портфейл, подреден по стратегическо значение, определени критерии, с определена проектна готовност, защото нещо може да е много важно, ама да не е проектно готово, да обсъдим възможностите за финансиране и, разбира се, потенциала за публично-частното партньорство".

Георги Пеев каза, че амбицията и основното послание е от списък с желания да се премине към реални проекти.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви, че "очакването е да се върнат строителите там, където им е мястото т.е. на строителните площадки и да можем да завършим магистрала "Хемус" в цялост".

"Магистрала "Хемус" ще бъде завършена на два етапа. Един път до Велико Търново, защото там има проектна документация и в този си участък това са лотовете 7 и 8, които лотове ще се забавят с около една година, защото има препроектиране. Така, че смятаме, че в този период от време магистрала "Хемус" ще можем да я завършим изцяло".

Досега по-лесно ли ни беше, досега какво се получаваше?, попита министър Шишков - "обещаваха, нямаше пътища и нека да не забравяме и пътната безопасност". Справянето с тези проблеми е огромно предизвикателство, но смятам, че ще се справим, заяви Шишков.

#транспортната инфраструктура #браншови организации #Министерски съвет

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