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Пожарът в склада на "ЕМКО" край Горни Върпища е окончателно потушен

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Чете се за: 00:52 мин.
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Снимка: БГНЕС
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Обстановката в района на складовата база на „ЕМКО“ ООД за боеприпаси в землището на село Горни Върпища се нормализира. Пожарът е окончателно потушен, като по категорична оценка на експертите към момента няма опасност от повторно възпламеняване.

Извършени са първоначалните процесуално-следствени действия. Поради отпадане на необходимостта е преустановена допълнителната охрана на района, разпоредена от директора на ОДМВР – Габрово и осъществявана от екипи на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" (ГДЖСОБТ).

Обектът остава с ограничен достъп съгласно правилата за обекти, свързани с националната сигурност. Към момента охраната му се осъществява от фирмата, която го стопанисва, като достъпът е строго ограничен.

#склад на "ЕМКО" #военни складове #взрив в склад на "ЕМКО"

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