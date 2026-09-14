Пожарът в склада на "ЕМКО" край Горни Върпища е окончателно потушен

Обстановката в района на складовата база на „ЕМКО“ ООД за боеприпаси в землището на село Горни Върпища се нормализира. Пожарът е окончателно потушен, като по категорична оценка на експертите към момента няма опасност от повторно възпламеняване.

Извършени са първоначалните процесуално-следствени действия. Поради отпадане на необходимостта е преустановена допълнителната охрана на района, разпоредена от директора на ОДМВР – Габрово и осъществявана от екипи на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" (ГДЖСОБТ).

Обектът остава с ограничен достъп съгласно правилата за обекти, свързани с националната сигурност. Към момента охраната му се осъществява от фирмата, която го стопанисва, като достъпът е строго ограничен.