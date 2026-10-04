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УБИЙСТВОТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА ПФК "БОТЕВ" ПЛОВДИВ

Постоянен арест за Славчо Мегеров, задържан за убийството на Илиян Филипов?

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Разстрелът беше извършен през нощта на 30 септември в квартал "Христо Смирненски" в Пловдив

постоянен арест славчо мегеров задържан убийството илиян филипов
Снимка: БГНЕС
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Пловдивският окръжен съд решава дали да остане в ареста Славчо Мегеров, задържан за убийството на бизнесмена Илиян Филипов.

Разстрелът беше извършен през нощта на 30 септември в квартал "Христо Смирненски" в Пловдив.

51-годишният Мегеров беше задържан часове след убийството в София. Прокуратурата му повдигна обвинение за предумишлено убийство.

Според него мотивът за извършване на престъплението е личен, породен от неуредени финансови отношения.

Според полицията Мегеров присъства на записите, иззети от камерите в района на местопрестъплението.

Стана ясно и че задържаният е имал контакт с бизнесмена преди две седмици.

От полицията заявиха, че се работи по всички версии, включително и за съучастник, но към момента няма данни в тази посока.

До момента няма информация дали е открито оръжието на престъплението.

#Славчо Мегеров #президент на ПФК "Ботев" Пловдив #постоянен арест #убийство #прокуратура

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