Постоянен арест за Славчо Мегеров, задържан за убийството на Илиян Филипов?
Разстрелът беше извършен през нощта на 30 септември в квартал "Христо Смирненски" в Пловдив
Пловдивският окръжен съд решава дали да остане в ареста Славчо Мегеров, задържан за убийството на бизнесмена Илиян Филипов.
Разстрелът беше извършен през нощта на 30 септември в квартал "Христо Смирненски" в Пловдив.
51-годишният Мегеров беше задържан часове след убийството в София. Прокуратурата му повдигна обвинение за предумишлено убийство.
Според него мотивът за извършване на престъплението е личен, породен от неуредени финансови отношения.
Според полицията Мегеров присъства на записите, иззети от камерите в района на местопрестъплението.
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Стана ясно и че задържаният е имал контакт с бизнесмена преди две седмици.
От полицията заявиха, че се работи по всички версии, включително и за съучастник, но към момента няма данни в тази посока.
До момента няма информация дали е открито оръжието на престъплението.