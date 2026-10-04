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УБИЙСТВОТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА ПФК "БОТЕВ" ПЛОВДИВ

Кои са фирмите, свързани със задържания за убийството на Илиян Филипов?

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Снимка: БНТ
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Арестуваният за убийството на Филипов - Славчо Мегеров живее на метри от строежа на ексклузивния имот с възложител „Ви Еми резиденс" - фирмата, в която Славчо е бил съдружник с убития Илиян Филипов до октомври миналата година. Няколко месеца след това е издадено разрешителното за строеж на жилищния комплекс в полите на Витоша.

Имотът се намира в най-скъпата част на престижния столичен квартал Драгалевци. Площта му е малко над 9 декара. Фирмата придобива апетитния имот в полите на Витоша през 2023 та година, като строителната площадка е открита тази година през май. Парцелът е купен за 1 милион и 650 хиляди евро и се вижда от публично достъпните документи. Разрешителното за строеж е издадено през декември 2025 година. Няколко месеца по-рано фирмата е оглавена от нов управител, с когото се опитахме да се свържем днес. Управител на фирмата сега е Цветан Пулев, който през целия ден не си вдига телефона.

Със смяната на управителя е променен и адрес на компанията: тя вече е базирана в Пловдив, на улица „Рогошко шосе“ 36. Там се намира базата на ПИМК и са регистрирани повечето строителни компании от групата. Мегеров има и еднолична фирма, съзададена няколко месеца след като става управител и съдружник във „Ви Еми резиденс“.

Буквално на метри от строежа се намира и седалището на фирмата „Драгалевци план инвсест“, на която Славчо е управител. На адреса обаче не откриваме офис на фирмата.

- „Тук ли е била фирмата на Славчо?“

- „Не знам, нямаме нищо общо.“

- „Дава го тука.“

- „Не е тука.“

- „А къде е?“

Всъщност в сградата - част от бутиков жилищен комплекс - се намира апартамента на Славчо. От негова съседка разбрахме, че балконът с барбекюто е неговия и сега там няма никой. Оживено беше единсвено на строежа на комплекса, където работата продължава. Той трябва да е готов до 3 години.


#зъдържан за убийството #убийството на Илиян Филипов #фирми

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