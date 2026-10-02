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УБИЙСТВОТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА ПФК "БОТЕВ" ПЛОВДИВ

Финансови взаимоотношения е водещата версия за убийството на Илиян Филипов

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
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Чете се за: 02:57 мин.
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Обвиненият за убийството Славчо Мегеров вече е разпитан, обявиха от полицията в Пловдив. На този етап версията за престъплението остава финансови взаимоотношения, като не се изключват и други мотиви. Няма данни за заплахи от Мегеров към Филипов, но тепърва ще се разследва дали обвиненият за убийството е следил бизнесмена.

стари комисар Васил Костадинов, директор на ОД на МВР - Пловдив: „Те са се познавали, имали са контакти помежду си, включително и седмица или две преди убийството. Среща, която се е състояла, и на която са присъствали хора.

- Конфликт на тази среща между двамата имало ли е?

- На този етап не мога да разкривам подробности относно темата на разговорите и отношенията помежду им на тази среща.“

От МВР и прокуратурата не са разпространявали снимка на заподозрян или извършител на убийството. Мегеров обаче присъства в иззетите записи от камерите в района, обявиха от полицията.

старши комисар Васил Костадинов, директор на ОД на МВР - Пловдив: „Потвърждавам, че има записи, на които той присъства.“

- Доказателствата, събрани от местопрестъплението свързват ли Мегеров с убийството?

- Безспорно, след като се е стигнало до привличането му в това качество на обвиняем.“

За момента няма данни някой да е помогнал на Мегеров да избяга от местопрестъплението.

старши комисар Васил Костадинов, директор на ОД на МВР - Пловдив: „По отношение на това престъпление освен спрямо физическия извършител се работи по всички възможни версии, включително и по версия за съучастник. Към момента нямаме данни за такъв.“

Потърсихме съдружник на Илиян Филипов, който заяви, че е в шок от случилото се и че познава обвинения за убийството, но за момента отказва коментар. Според информация, с която БНТ разполага, през 2024 г. компания на Илиян Филипов изкупила фирмени дялове от партньор на Славчо Мегеров и така влезли в съдружие с него. През октомври 2025 г. Мегеров е продал дела си и е напуснал фирмата.

От полицията обявиха, че продължават да издирват свидетели, но до момента не е установен очевидец на убийството на Илиян Филипов. Стана ясно, че мярката за неотклонение на обвиняемия Славчо Мегеров ще бъде гледана в неделя.

По темата работиха: Наталия Грозева, Галена Паскова

#финансови взаимоотношения #контакт с бизнесмена #Илиян Филипов

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