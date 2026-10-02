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4 години затвор за 76-годишния шофьор, който блъсна и уби дете в село Анево

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4 години затвор за 76-годишния шофьор, който блъсна и уби дете в село Анево
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Пловдивският окръжен съд осъди на 4 години затвор 76-годишният Денчо Денчев, който е признат за виновен за тежката катастрофа в село Анево, при която загина на място 2-годишно дете, а баба му пострада тежко.

Инцидентът стана на 13 април 2022 г. на кръстовище в селото и според обвинението Денчев не е проявил необходимото внимание и предпазливост при преминаването на пешеходка и носеното от нея дете.

Съдът определи наказание от 4 години затвор при първоначален общ режим. Денчо Денчев е лишен и от право да управлява автомобил за срок от 7 години.

Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок пред Апелативния съд в Пловдив.

#Денчо Денчев #4 години затвор #Анево

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