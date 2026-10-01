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Неявяване на свидетел отложи делото за убийството на 20-годишния Мариян Пасков в Кула

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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окръжният съд видин отложи делото убийството годишния мариян пасков кула
Снимка: БТА
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Окръжният съд във Видин отложи насроченото разпоредително заседание по делото за убийството на 20-годишния Мариян Пасков от град Кула поради неявяване на свидетел.

Подсъдими по делото са 30-годишният Антон Илиев и 22-годишният Валентин Каменов, които се намират във Врачанския затвор. Срещу тях бе повдигнато обвинение за умишлено умъртвяване в съучастие, извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин.

На защитниците на подсъдимите – адвокатите Георги Гергов и Борислав Василев, предстои да бъдат предадени преписи от обвинителния акт.

Майката на Мариян – Марина Йонова, внесе граждански иск за обезщетение от 150 000 евро от всеки от двамата подсъдими за претърпените неимуществени вреди в резултат на смъртта на сина ѝ. Близки роднини на убития мъж поискаха от съда назначаване на служебна правна помощ, за да могат в качеството си на наследници да упражнят своите процесуални права и също да предявят претенции за обезщетяване на претърпените вреди.

Снимка: Архив

Според внесения обвинителен акт младежът е живял под наем в дома на Антон Илиев. На 1 март 2025 г. тримата са консумирали алкохол в съседен имот. В ранните часове на следващия ден Илиев и Каменов са отправили упрек към 20-годишния мъж, че не е нацепил дърва, и са му нанесли побой.

Насилието е продължило и в къщата на Илиев, където са му нанесени наранявания с дървен прът, вилица и нагорещен метален предмет, както и чрез скачане върху тялото му.

Снимки: БТА

На 3 март двамата подсъдими са установили смъртта на мъжа. С цел заличаване на следите те са поляли тялото с бензин и са го запалили в двора, а останките са изхвърлили на близко сметище. След разпространяването на новината за изчезването му двамата са напуснали България през ГКПП „Калотина“. Спрямо тях бе задействана процедура по общодържавно и международно издирване, след което бяха задържани в Чехия и предадени на българските власти въз основа на Европейски заповеди за арест.

Съдебномедицинските и ДНК експертизи показаха, че смъртта на Пасков е настъпила в резултат на тежки травми по главата и тялото, довели до закрита черепномозъчна травма.

Следващото заседание по делото бе насрочено за 3 ноември.

#убийството в Кула #Мариян от Кула

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