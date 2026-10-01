Ремонтът в ж.к. "Дружба" се проточва: Топлата вода за някои блокове се очаква да потече чак на 22 октомври

Ремонтът на главния топлопровод в столичните квартали "Дружба" 1 и 2 се удължава, а за част от засегнатите сгради топлоподаването ще бъде възстановено по-късно от първоначално обявеното. Това съобщиха от "Топлофикация София".

Значителният обем работа по отделните участъци изисква повече време за тяхното цялостно завършване, поясняват от топлофикационното дружество.

От там уточняват, че към настоящия момент работата продължава, като остават дейности, които трябва да бъде изпълнени преди да бъде възстановявано топлоподаването.

Именно заради това се налага сроковете за възстановяване на топлоподаването за част от засегнатите сгради се актуализират както следва:

ж.к. „Дружба-2” - бл. 301 и бл. 302 - на 3 октомври 2026 г.

ж.к. „Дружба-1” - бл. 162, 164, 165, 166, 167 и 168 – на 10 октомври 2026 г.

ж.к. „Дружба-1” - бл. 169 и бл. 170 - на 12 октомври 2026 г.

ж.к. „Дружба-1” - бл. 171 – на 22 октомври 2026 г.

От дружеството се извиняват за забавянето ремонтните дейности.