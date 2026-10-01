Мечки все по-често търсят храна в населени места в Югозападна България

Голям брой набези от кафяви мечки отчитат властите в Югозападна България през последните седмици. Причината за това е много логична – преди зимния сън, бозайниците се снабдяват с храна. Все по-често обаче те търсят препитание в населени места и вилни зони.

Радослав Узунов е заставал очи в очи с кафяви мечки десетки пъти. Разказва, че всеки път се е страхувал и е очаквал животното да го нападне. Успява обаче да запази самообладание и да се размине със сблъсък с най-големия бозайник в нашите гори.

инж. Радослав Узунов, директор на Държавно ловно стопанство - „Дикчан“: „При няколко срещи с човека тя вече се социализира, губи страха и респекта си от човек и там вече е тънкият и опасният момент, в който се получава навлизане в населени места, преминаване на критично близката дистанция от 12 - 14 метра и тогава е много важно мечката да не се почувства застрашена.“

Началото на есента е периодът, в който кафявите мечки са най-активни. Това е времето, в което трябва да си набавят достатъчно количество храна преди да изпаднат в хибернация или т.нар. „зимен сън“.

инж. Радослав Узунов, директор на Държавно ловно стопанство – „Дикчан“: „Мечката е индивид като всеки друг, който се бори за своето оцеляване, търси своето препитание, със своя прогрес на популацията индивидите става много и природата не може да ги изхрани и те са принудени да търсят храна в населени места.“

Местата, където все по-често мечки са забелязвани в дворове на къщи, са областите Благоевград и Смолян. А общината, където тези случаи годишно са десетки, е границата между двете области – Сатовча.