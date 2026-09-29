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Гледайте по БНТ 3 финалния турнир за излъчване на шампиона в Лигата на нациите в дисциплината прескачане на препятствия

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Спорт
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БНТ 3 ще излъчи пряко втория манш от битката за титлата в Лигата на нациите тази неделя от 15:30 часа!

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В неделя погледите на феновете на конния спорт ще бъдат насочени към Барселона, където Кралският Поло Клуб ще бъде домакин на финалите в отборната надпревара на Лига на нациите.

Десет държави започнаха надпреварата и след четири оспорвани квалификационни етапа на три континента техният брой бе редуциран до осем. Това са Франция, Германия, Великобритания, Бразилия, Ирландия, Белгия, САЩ и Италия. Към тях във финалите ще се присъедини и страната домакин – Испания, с което ще се оформи съставът от девет отбора.

Всички спечелени до момента точки остават в миналото и едно последно изпитание на арената ще определи кой ще грабне мечтаната титла.

Франция пристига в Барселона като единствената нация, постигнала две победи по време на квалификационния сезон. Отборът на Едуард Купери стартира силно с победа в първия старт в Абу Даби (ОАЕ), а по-късно затвърди успеха си с триумф у дома в Сен Тропе-Гасен , където три чисти паркура във втория манш осигуриха впечатляваща победа за „петлите“. Жулиен Епайар и Антоан Ерман се завръщат от онзи победен състав, а към тях в Барселона се присъединяват Оливие Перо, Никола Серс и Кевин Стоут.

Германия ще бъде основен конкурент. Тимът на Ото Бекер завърши втори в Абу Даби и спечели в Окала (САЩ), а през август добави още едно голямо постижение към изключителната си година, след като спечели отборното злато на световното първенство по прескачане на препятствия в Аахен. Трима от шампионския отбор са в Барселона - Маркус Енинг, Софи Хинерс и лидера в световната ранглиста Ричард Фогел, действащите шампиони от Великобритания се завръщат на мястото, където завършиха миналия сезон с триумф. Отборът на Ди Лампард записа победа в Ротердам (Нидерландия), но сега фокусът им е изцяло върху Барселона.

За Великобритания ще скачат Скот Браш, Тим Гредли, Джесика Мендоса, Джак Уитакър и дебютантката в сериите Джоди Хол Макатиър.

Бразилия ще пътува за Испания в добро настроение, след като бе много близо до победата в Сен Тропе-Гасен, където предпоследното препятствие в крайна сметка се оказа фатално за тях. Жоао Виктор Кастро Агиар Гомес де Лима, Стефан де Фрейтас Барча и Педро Жункейра Муйлаерт се завръщат след участието си в Сен Тропе, като към тях се присъединяват две от най-опитните имена на Бразилия – Родриго Песоа и Педро Венис.

Ирландия също си осигури място във финала след стабилно представяне през сезона. Към Тревър Брийн и Били Туоми се присъединяват Джейсън Фоли, Денис Линч и Киан О'Конър. Миналогодишният финал се реши в бараж между Туоми и Браш, като в крайна сметка Великобритания излезе победител. И двамата ще бъдат отново в Барселона, а Ирландия ще се стреми да обърне резултата и да се изкачи с едно място по-нагоре, когато се решава съдбата на титлата.

Белгия пристига с набрал инерция тим след два подиума в Окала и Сен Тропе. "Червените дяволи" макар и в редуциран състав, но с двама от героите, които спечелиха сребърните медали от световното първенство Абдел Саид и Питер Девос.

Съединените щати и Италия си осигуриха последните две квоти.

БНТ 3 ще излъчи пряко втория манш от битката за титлата в Лигата на нациите в неделя, 4 октомври от 15:30 часа!

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