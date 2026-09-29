Самоков приема европейско първенство по естетическа гимнастика и през 2027 година

Европейското първенство по естетическа групова гимнастика ще се проведе в Самоков и през 2027 година, обяви президентът на Българска федерация Мариета Дукова на пресконференция.

Тази година елитът на Европа също се събира в Самоков на 17 и 18 октомври, след като Международната федерация гласува на страната ни доверие след успешното Световния шампионат през миналата година.

От 14 до 16 октомври в комплекс "Самелион" пък ще се състоят два международни турнира - "Academic AGG Cup" и "Samelyon Cup".

"След това Световно, което проведохме миналата година, май всяка година трябва нещо да провеждаме, защото хората ни предпочитат. Не само Международната федерация показва предпочитания ние да сме домакини, но и всички отбори, които са били на Световното първенство са запазили явно много-много добри впечатления от организацията, от условията, от всичко, което се разполага в тази спортна база, която наистина е на високо световно ниво. Така, че отново имаме честта и отговорността да бъдем домакини на седмото Европейско първенство по естетическа група в гимнастика", добави Дукова.

"Хората са склонни всяка година да имаме значимо събития в България, 2027-а Европейското също ще бъде в Самоков. Просто нещо като абонамент се получава, защото условията, които тук се предоставят, наистина са на качествено друго ниво от това, което виждаме в другите държави. И не без основание, хората ни предпочитат за домакини. Предпочитанията са на наша страна, разбира се, не може всяко състезание да е тук, но определено виждаме, че имат афинитет към това ние да бъдем организатори", каза още тя.

"Подготовката върви в пълни темпове. Много хора се включват в организацията, защото за Европейското първенство единствената разлика от миналогодишното Световно са само 30 отбора по-малко. Много европейски тимове ще дойдат да участват на това състезание - 49 отбора от 25 държави. Придружаващите турнири са "Academic AGG Cup" и "Samelyon Cup", които са за кратка и за дълга програма - двете дисциплини, които имаме в спорта. Има участие от 119 отбора, което е много голям интерес към състезанието. Естествено, това ни радва страшно много и единственото, което може да кажем, е благодарност на всички, които отново ни се доверяват за това, че идват и ще споделят състезателните си моменти в България", добави Елена Дукова, генерален секретар на българската централа и вицепрезидент на Международната федерация.

"Очакваме участие на абсолютно всички отбори. От тази година вече състезанията, които се провеждат към Международната федерация, са отворени за участие с флаговете на Беларус и Русия. На финала на Световната клуба в Будапеща вече чухме руския химн. И в България това ще се случи. Русия ще участва с представителните си отбори, ще участват с знамето си, както Русия, така и Беларус. Вече рестрикции няма нито от Международната федерация, нито, както знаете, от България. Това ще бъде най-силното европейско състезание на континента, което се състояло през тази година с участие на всички", добави тя.

Елена Дукова разкри, че през следващата година има разширяване на географията на спорта.

"Има две Световни купи - една в Армения, една в Киргизстан. Финалът на Световна купа следващата година ще бъде в САЩ и Мексико - двете държави ще организират това състезание. Опитваме се да излезем от Европа. Не е лесно. Международната федерация на последното Общо събрание, което се проведе в Будапеща, взе много важно решение, което в момента не мога да обявя, което според мен ще даде много по-лесен начин този спорт да бъде приет и да бъде приобщен към много спортни световни организации. Това решение го мислим вече от няколко години и всъщност вече е назря момента, тъй като колкото и да искаме естетическата гимнастика да бъде член на големи международни организации, има една спирачка, която мислим, че намерихме начин, по който да я предотвратим и така в най-скоро време ще има една промяна", заяви Дукова.

Мариета Дукова коментира и финансирането на Европейския шампионат в Самоков.

"Знаем, че във всички отрасли нещата са във възможно по-икономичен режим. Но получаваме финансиране от Министерството на спорта в рамките на 50 000 евро, което мисля, че е добра помощ. Покриваме залата и част от медицинско осигуряване и таксата към Международната федерация. Благодарни сме за тази помощ, за тази подкрепа. Разбира се, разходите са много по-големи, но това, което получаваме от Министерството на спорта, на този етап ни задоволява, за което благодарим за разбирането и съпричастността в лицето на ръководителите му", каза тя.

България вече участва на финала на Световната купа в Будапеща, където жените и девойките спечелиха бронзови медали.

"Съставът за жени са девойките от миналата година, които са медалистки от Световното първенство, с леки корекции. Отделно, преминаването от девойки в жени не е толкова безболезнено и не е толкова лесно, но преодолимо. Тази година нещата ще бъдат преходни. На Световната купа жените завоюваха бронзов медал, което за нас показва, че се гледа сериозно на нашия отбор. Отзивите бяха, че момичетата са напреднали, доста по-зрял вид имат, израснали са. Това го споделихме с тях, даде им сериозна мотивация за сериозна подготовка и за предстоящото Европейско, и за Световното първенство. Девойките са втори отбор девойки, които бяха миналата година, също с леки трансформации. Пет момичета останаха, другите три се допълват. Един ново-създал се колектив изисква време за сработване, композицията е много тежка и трудна, децата се справят и съм убедена, че ще покажат и единият, и другият отбор най-доброто, на което са способни. И съм убедена, че при една добра подготовка имат шанс, имат потенциал да бъдат на най-високото ниво на стълбичката след година-две. И сега ще се борим, разбира се, за медали. Абсолютно реалистично е да вярваме в това и да имаме самочувствието. Все пак те са наследници на световни шампионки и трябва да защитят името на България. Те го осъзнават и тази мисъл им дава сериозна мотивация да работят както трябва", заяви Мариета Дукова.

В края на месец ноември предстои шампионат на планетата по естетическа групова гимнастика в Сакай (Япония), където България ще има делегация от 243 души.