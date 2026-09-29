Людмил Георгиев поема ръководството на Българската федерация по тенис на маса

29 септември 2026 г., София С ясна визия, конкретен план и амбиция за реална промяна, Людмил Георгиев поема ръководството на Българска федерация по тенис на маса (БФТМ) с решение на Общото събрание на организацията от 27 септември 2026 г. Людмил Георгиев сменя на поста Стефан Китов и е с мандат до 2030 г. Той спечели гласовете на клубовете с ясна цел да превърне БФТМ от административна организация в модерна, прозрачна и подкрепяща федерация, която работи „рамо до рамо“ с клубовете, състезателите и треньорите.



Ключовите приоритети, които са записани в програмата за развитие на БФТМ в периода 2026–2030 г. г. са следните:

·Реална подкрепа за клубовете – финансово подпомагане, оборудване и развитие на регионалните центрове.

·Устойчива система за таланти – силни национални отбори, квалификация за LA 2028 и изграждане на ново поколение шампиони.

·Модернизация и бази – обновяване на спортните зали (включително Националната спортна база ”Дианабад”), професионално оборудване и онлайн резервации.

·Прозрачност и растеж – привличане на нови спонсори, дигитализация и създаване на портал с резултати в реално време.

·Популяризиране на спорта – силно медийно присъствие, подкрепа за детско-юношеския, аматьорския и пара-тениса на маса.

·Дигитализиране на администрацията на БФТМ – пълна модернизация и електронно обслужване на клубната и картотечната дейност.

„Искам след четири години българският тенис на маса да бъде по-масов, по-добре финансиран, по-професионален и силно конкурентен на европейската сцена“, казва Людмил Георгиев и допълва: „Предстои много работа, но с общи усилия и ясна стратегия - пред българския тенис на маса стоят нови върхове.

За Людмил Георгиев:

Людмил Георгием има над 40 години в системата на тениса на маса в България – като състезател, треньор и спомоществовател на българския тенис на маса. Състезавал се е за спортни клубове като СКТМ „АЕЦ Козлодуй“, СКТМ „Мизия – Кнежа“. Има завършена Национална спортна академия през 1992 г. за треньор по тенис маса. Людмил Георгиев е деятел, спонсор и президент на спортен клуб СКТМ ”Део” София и е човек, който винаги е имал отношение към развитието на тениса на маса в България и победите на националните ни отбори. Той е човек, който уважава, обича и ще продължава да подкрепя този спорт.