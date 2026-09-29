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Рекордно участие беляза първенството по спортни танци на "Диана Къп 2026" в Ямбол

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Спорт
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Над 500 състезатели взеха участие.

Рекордно участие беляза първенството по спортни танци на "Диана Къп 2026" в Ямбол
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Рекордно участие от над 500 състезатели беляза Държавното първенство по спортни танци по възраст и международния турнир „Диана Къп 2026“ в Ямбол. Шампионатът се проведе в спортна зала Диана.

Организаторите изказват своите искрени благодарности към Министерството на младежта и спорта, Българския спортен тотализатор, Община Ямбол, местни и областни институции, клуб по спортни танци Тандем Ямбол, фирми, партньори и съмишленици за оказаната подкрепа и съдействие при реализирането на това мащабно спортно събитие.

"Благодарение на общите усилия и подкрепата на всички партньори Ямбол отново се превърна в център на българските и международните спортни танци, предоставяйки отлични условия за изява на състезателите и незабравими преживявания за публиката", заявиха за БТА от Българска федерация на клубовете по спортни танци.

На новите шампиони на България и призьорите от Държавното първенство им предстои Световно първенство, което ще се проведе на 30-31 октомври и 1 ноември в град Шладминг (Австрия).

#Държавно първенство по спортни танци #Диана Къп 2026

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