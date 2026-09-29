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Бюджетът на ЕС: „Шест държави настояват за съкращаване на разходите“, съобщава „Файненшъл таймс“

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Снимка: БТА
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Германия и други пет европейски държави ще настояват Брюксел на съкрати стотици милиарди от планираните разходи за следващия бюджет на ЕС.

Германският канцлер Фридрих Мерц и лидерите на Нидерландия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия, са изпратили писмо с исканията си, съобщава "Файненшъл таймс". Шестте страни, които внасят и 40% от европейския бюджет, настояват за засилване на разходите за отбрана и иновации и намаляване на финансирането за земеделските производители и по-бедните региони.

Традиционно около 2/3 от бюджета се разходват за тези пера. В същото време група от 17 държави, сред които Испания и Италия настоява за увеличение на разходите за двете традиционни направления, както и за по-висок общ дълг на евросъюза.

През юни лидерите на ЕС поеха ангажимент да постигнат споразумение за 7-годишната финансова рамка до края на тази година.

#съкращаване на разходите #бюджет #Европейски съюз

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