Бюджетът на ЕС: „Шест държави настояват за съкращаване на разходите“, съобщава „Файненшъл таймс“

Германия и други пет европейски държави ще настояват Брюксел на съкрати стотици милиарди от планираните разходи за следващия бюджет на ЕС.



Германският канцлер Фридрих Мерц и лидерите на Нидерландия, Швеция, Дания, Австрия и Финландия, са изпратили писмо с исканията си, съобщава "Файненшъл таймс". Шестте страни, които внасят и 40% от европейския бюджет, настояват за засилване на разходите за отбрана и иновации и намаляване на финансирането за земеделските производители и по-бедните региони.

Традиционно около 2/3 от бюджета се разходват за тези пера. В същото време група от 17 държави, сред които Испания и Италия настоява за увеличение на разходите за двете традиционни направления, както и за по-висок общ дълг на евросъюза.

През юни лидерите на ЕС поеха ангажимент да постигнат споразумение за 7-годишната финансова рамка до края на тази година.