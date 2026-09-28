От ДПС внасят промени в закона срещу предложението за глоби за държане на домашна ракия

От ДПС се обявиха против предложението на управляващите за глоби за държане на домашна ракия от 1000 евро, ако не става дума за член на семейство, което е производител.

Явно една дългогодишна българска традиция като производството и употребата на домашна ракия ще се превърне в основен източник за пълнене на хазната, написа във Фейсбук депутатът от партията Атидже Алиева.

Ние от ПГ на ДПС ще внесем предложение за изменение Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове това да не се случва, допълва тя.

Предложението на "Прогресивна България" и на финансовото министерство за изменение на чл. 100 от Закона за акцизите и данъчните складове е публикувано за обществено обсъждане на 23 септември.