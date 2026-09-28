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От ДПС внасят промени в закона срещу предложението за глоби за държане на домашна ракия

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От ДПС се обявиха против предложението на управляващите за глоби за държане на домашна ракия от 1000 евро, ако не става дума за член на семейство, което е производител.

Явно една дългогодишна българска традиция като производството и употребата на домашна ракия ще се превърне в основен източник за пълнене на хазната, написа във Фейсбук депутатът от партията Атидже Алиева.

Ние от ПГ на ДПС ще внесем предложение за изменение Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове това да не се случва, допълва тя.

Предложението на "Прогресивна България" и на финансовото министерство за изменение на чл. 100 от Закона за акцизите и данъчните складове е публикувано за обществено обсъждане на 23 септември.

#промяна в Закона за акцизите #предложение #глоба #домашна ракия #ДПС #новини в Метрото

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