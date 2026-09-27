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Нова асоциация обединява 17 университета за обучение на кадри за туризма

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
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Снимка: БНТ
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Туристическият сектор у нас ще се доближи като показатели до нивата от предходния летен сезон. Това съобщи министърът на туризма Илин Димитров в предаването „Денят започва с Георги Любенов“. Той добави, че настоящият сезон е започнал тежко заради изгубените важни пазари и обобщени данни ще има през октомври. Министър Димитров е оптимист, че провеждането на „Евровизия“ в Бургас догодина ще допринесе за привличането на повече туристи.

От Министерството на туризма работят активно за осигуряване на повече полети догодина до двете ни морски летища – във Варна и Бургас. Очакванията са следващия сезон да има ръст на туристи от важни пазари за България.

Илин Димитров, министър на туризма: „Пазар Полша имаме голям ръст за следващото лято, пазар Германия имаме над 150 000 допълнителни седалки. Бенелюкс също ще изпрати още повече туристи. Така че работим изключително активно. И в момента аз мога да прогнозирам един много добър летен сезон и сходен с миналата година.“

Хотелиерите споделят, че настоящият летен сезон е бил труден заради високата инфлация и повишените разходи.

Тихомир Стратиев, хотелиер: „Договорите са сключени предната година, не можехме да предвидим инфлацията, а тя е доста голяма. Така че не беше лесен изобщо сезонът за нас, но се надяваме всеки един следващ сезон да се нормализира ситуацията и да можем да работим по-спокойно.“

От бранша отчитат, че през това лято по-малко туристи ще посетят нашето Черноморие в сравнение с миналата година.

Проф. Стоян Маринов, съпредседател на Варненска туристическа камара: „Нощувките най-вероятно ще бъдат по-малко от миналата година, но по приходи ще достигнем това, което направихме миналата година. Но за съжаление печалбите и финансовите резултати ще са доста под това, което беше 2025 и 2024 година.“

Министър Илин Димитров заяви, че догодина ще се проведат много съпътстващи събития около подготовката за „Евровизия“, които ще привлекат повече туристи у нас.

Илин Димитров, министър на туризма: „Аз съм повече от оптимист, че събитието, което ще бъде организирано – „Евровизия“, ще помогне много за нашия сезон, ще помогне много за свързаността. Пътищата са асфалтирани, курортите ни са готови, работим много активно по хубава програма. Така че аз съм оптимист и съм убеден, че Бургас ще бъде най-добрият домакин."

По повод Световния ден на туризма – 27 септември, във Варна беше учредена Асоциация на висшите училища, която ще има за цел да си сътрудничи в обучаването на кадри за туризма. В организацията участват 17 университета в България.

#Елин Димитров #туристически сезон #туризъм #новини в Метрото

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