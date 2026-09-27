Напрежение заради шествие в Северна Ирландия - католици и протестанти са отцепени от полицията

Високо напрежение в Северна Ирландия – католици блокираха маршрута, по който се очакваше да премине протестанстко шествие.

За първи път от 30 години протестантският Оранжистки орден имаше разрешение да проведе шествие, макар и с участието на не повече от 35 души. Това обаче провокира остри реакции сред католическата общност в Северна Ирландия, включително и Шин Фейн - националистическата партия, наследник на ИРА.

Стигна се до сблъсъци между участници в шествието и контрашествието, а опасенията са да не се стигне до нови сблъсъци на религиозна и политическа основа в страната подобно на т.нар. "Смутни времена".