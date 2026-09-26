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Петима загинаха при тежки катастрофи, експерти алармират за опасни пътища

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
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Четирима са загиналите край ловешкото село Сопот тази сутрин. Автомобилите им са се ударили челно. Няколко часа по-късно шофьор загина при катастрофа край Велико Търново. Инцидент с двама ранени чужденци имаше и край Владая. От Европейския център за транспортни политики публикуваха остро писмо до премиера с искане ремонтите на опасните участъци в страната да бъдат подновени.

Инцидентът е станал около 09.00 часа на главния път София – Варна, в района на ловешкото село Сопот. Двата леки автомобила се удрят челно. Рано сутринта пътната настилка в района е била мокра. Челният сблъсък е станал непосредствено след зоната с ограничителните колчета.


Ударът се оказва фатален за трима от пътниците в едната кола, които загиват на място. Четвъртият пътник почива малко по-късно от раните си в болница. От окръжната прокуратура в Ловеч заявиха за "По света и у нас", че автомобилът е със софийска регистрация, а Загиналите са млади хора. Шофьорът от другата кола е със сериозни наранявания и е транспортиран към най-близкото лечебно заведение.

Участъкът между Микре и Сопот е известен с концентрацията на тежки катастрофи.

Все още не са ясни причините за тази. А при друг инцидент няколоко часа по-късно шофьор загина на място във Великотърновско. Мъжът е изгубил контрол и е излетял в крайпътна нива. Жена е в тежко състояние. Двама чуждестранни граждани пък пострадаха при катастрофа край Владая, след като лека кола е поднесла на завой, закачила е кемпер и след това се ударила в автомобил.

Без да подценява поведението на водачите, Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики, поставя акцент върху състоянието на пътищата.

Диана Русинова, Европейски център за транспортни политики: "На прага на октомври месец имаме отсечки, които са в критично състояние, с изключително износено асфалтово покритие, каквато междудругото е и отсечката, където стана тази катастрофа. Каквато е отсечката на Владая, където тази сутрин станаха 4 поредни катастрофи. При последната катастрофа имаме включително и тежко ранени, тя е верижна с участието на няколко автомобила, които спешно се нуждаят от преасфалтиране, защото никакви други мерки няма да доведат до редуциране и намаляване на пътнотранспортния травматизъм. И държавата абсолютно нищо не прави."

Според Русинова вечното обяснение да не се правят ремонти е, че няма пари.

Диана Русинова, Европейски център за транспортни политики: "Аз се обръщам чрез вашия ефир лично към министъра на финансите и към министър-председателя и ги моля, моля ги наистина да започнат да наредят на АПИ да започне ремонта на тези участъци от републиканската пътна мрежа. Положението е опасно. Трябва да разберем, че там има проблеми. Ние сме ги доказали с уреди, с измервания."

Резултатите от тях: на много места асфалтът няма сцепление.

Диана Русинова, Европейски център за транспортни политики: "Това означава, че независимо с колко километра в час карате, независимо какви са ви гумите, а в България масово автомобилите са със стари гуми и неподходящи, попаднете ли върху такъв участък, шанса да се завъртите дори при ниска скорост е огромен. Дори пеша да слезете да ходите, имате шанс пак да пострадате."

Шофьорите да са особено внимателни при дъжд, но и спешни действия на държавата преди началото на зимния сезон са необходими призовават експерти.

По темата работиха Тихомир Игнатов и Милена Кирова.

#Ловешко #жертви #загинали #катастрофи

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