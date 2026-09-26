Валежи от дъжд и слънце ще се редуват през следващите дни

Днес ще преобладава облачно време. На много места в Източна и Южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса.

През нощта валежите ще отслабват и спират. Минималните температури утре ще са между 8 и 13 градуса. По Черноморието до 17 градуса. Над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Почти през целия ден значителна ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали, повече като количество в крайните югоизточни райони. Ще духа до умерен вятър от североизток в източните и на места в крайните и южни райони временно силен. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.

И на места по Черноморието ще превалява дъжд повече като количество в крайните южни части. Ще духа умерен и временно силен вятър от североизток.

В планините ще преобладава облачно време. Слаб дъжд ще превали на изолирани места в масивите от западната половина от страната, а в Странджа на повече места и повече като количество. Ще духа умерен на места и временно силен вятър от изток-североизток.

През следващите дни вятърът ще се запази от североизток. В Източна България ще се усили. Облачността ще е предимно значителна. На места в източната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд. В средата на седмицата вятърът ще отслабне. Повишава се вероятността за валежи на повече места в страната.