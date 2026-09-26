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Над 35° в края на септември: Жегите не пускат Испания и Португалия (СНИМКИ)

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35deg края септември жегите пускат испания португалия снимки
Снимка: БГНЕС/Архив
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Необичайно високите за края на септември температури продължават да се усещат на Иберийския полуостров, съобщава испанската метеорологична служба.

В Испания през последните дни на места термометрите отново преминаха 35 градуса – в района на Херес де ла Фронтера бяха отчетени близо 37 градуса, докато в Мадрид максималните температури се задържаха над 32 градуса.

Горещото време идва след рекордно лято за Испания. Според националната метеорологична служба AEMET лятото на 2026 г. е било най-топлото от началото на наблюденията, като страната е регистрирала общо 61 дни с условия на гореща вълна. Метеоролозите очакват и есента като цяло да бъде по-топла от обичайното.

В Португалия също имаше поредица от периоди с необичайно високи температури през септември. И за днес остават в сила предупрежденията за горещо време за части от страната, включително района на Фаро и Мадейра, където се очакват високи максимални температури, информира институтът за морето и атмосферата.

снимки: БТА, БГНЕС

#жеги в Португалия #жеги в Испания #Иберийски полуостров #горещо време

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